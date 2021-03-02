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Из-за визита Мишустина часть студентов НГУ переводят на дистанционку

2 марта 2021, 15:12
Соответствующий документ подписал ректор вуза Михаил Федорук.

Студентов НГУ переведут на дистанционное обучение 5 марта. В этот день ожидается визит в город премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Программа визита не разглашается.

На удаленку переведут сотрудников и студентов нового корпуса Новосибирского государственного университета. Соответствующий документ подписал ректор вуза Михаил Федорук.

Как сообщает НГС, в этот день на удаленную работу переводят всех работников, чье рабочее место расположено в учебном корпусе №1 на улице Пирогова, 1. Там же располагается ректорат.

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