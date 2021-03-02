Прокуратура потребовала от чиновников убрать свалку в Новосибирской области

Надзорное ведомство выявила свалку на территории Боровского сельсовета в Новосибирской области. Неизвестные сваливали крупногабаритный мусор, строительные отходы и ТКО, тем самым нанося вред окружающей среде, в том числе водных биоресурсов. Пострадать могла не только почва, но и флора и фауна района.