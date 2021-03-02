Прокуратура потребовала от чиновников убрать свалку в Новосибирской области

Posted 2 марта 2021, 08:07
Published 2 марта 2021, 08:07
Modified 5 августа 2022, 12:01
Updated 5 августа 2022, 12:01
Прокуратура потребовала администрацию Новосибирского района убрать несанкционированную свалку площадью 5 тысяч квадратных метров.
Надзорное ведомство выявила свалку на территории Боровского сельсовета в Новосибирской области. Неизвестные сваливали крупногабаритный мусор, строительные отходы и ТКО, тем самым нанося вред окружающей среде, в том числе водных биоресурсов. Пострадать могла не только почва, но и флора и фауна района.
Ликвидировать свалку необходимо в течение шести месяцев.