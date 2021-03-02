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Posted 2 марта 2021, 08:07

Published 2 марта 2021, 08:07

Modified 5 августа 2022, 12:01

Updated 5 августа 2022, 12:01

Прокуратура потребовала от чиновников убрать свалку в Новосибирской области

2 марта 2021, 08:07
Администрация Новосибирского района подала апелляцию.

Прокуратура потребовала администрацию Новосибирского района убрать несанкционированную свалку площадью 5 тысяч квадратных метров.

Надзорное ведомство выявила свалку на территории Боровского сельсовета в Новосибирской области. Неизвестные сваливали крупногабаритный мусор, строительные отходы и ТКО, тем самым нанося вред окружающей среде, в том числе водных биоресурсов. Пострадать могла не только почва, но и флора и фауна района.

Ликвидировать свалку необходимо в течение шести месяцев.

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#Экология
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