За ложные показания в суде попал под следствие сотрудник новосибирского Дома культуры

По версии следствия, в ходе допроса 51-летний бывший главный инженер ДК дал показания, которые соответствовали действительности. Но затем на суде, желая помочь избежать привлечения к уголовной ответственности 52-летнему обвиняемому, он дал ложные показания о непричастности директора строительной организации к хищению денег. Суд отнесся к таким показаниям критически.