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За ложные показания в суде попал под следствие сотрудник новосибирского Дома культуры

2 марта 2021, 19:40
Он пытался помочь директору строительной компании.

В Новосибирске сотрудник ДК Октябрьской Революции обвиняется в даче ложных показаний в суде. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела и направил его в суд.

Мужчина еще в 2019 году выступал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве с хищением денег в ДК. Обвиняемым тогда выступал директор строительной организации.

По версии следствия, в ходе допроса 51-летний бывший главный инженер ДК дал показания, которые соответствовали действительности. Но затем на суде, желая помочь избежать привлечения к уголовной ответственности 52-летнему обвиняемому, он дал ложные показания о непричастности директора строительной организации к хищению денег. Суд отнесся к таким показаниям критически.

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