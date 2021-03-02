За ложные показания в суде попал под следствие сотрудник новосибирского Дома культуры

В Новосибирске сотрудник ДК Октябрьской Революции обвиняется в даче ложных показаний в суде. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела и направил его в суд.
Мужчина еще в 2019 году выступал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве с хищением денег в ДК. Обвиняемым тогда выступал директор строительной организации.
По версии следствия, в ходе допроса 51-летний бывший главный инженер ДК дал показания, которые соответствовали действительности. Но затем на суде, желая помочь избежать привлечения к уголовной ответственности 52-летнему обвиняемому, он дал ложные показания о непричастности директора строительной организации к хищению денег. Суд отнесся к таким показаниям критически.