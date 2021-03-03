Бездомные собаки запугали жителей микрорайона Новосибирска

В группе «Ревизорро Новосибирск» появилось сообщение от горожан, проживающих на пересечении ул. Есенина и Гусинобродского шоссе. Жители рассказали, что в районе бродят 11 крупных бездомных собак, которых боится не только детвора, но и взрослое население.