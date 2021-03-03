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Бездомные собаки запугали жителей микрорайона Новосибирска

3 марта 2021, 09:36
Горожане выложили видео в сеть.

Свора бездомных собак запугала жителей двух улицах Дзержинского района Новосибирска.

В группе «Ревизорро Новосибирск» появилось сообщение от горожан, проживающих на пересечении ул. Есенина и Гусинобродского шоссе. Жители рассказали, что в районе бродят 11 крупных бездомных собак, которых боится не только детвора, но и взрослое население.

В комментариях подписчики разделились на две группы. Одни не видят ничего страшного в происходящем, советуя обратиться в приюты, которые вылавливают бездомных собак, а после чипирования, стирилизации отпускают на волю.

Другая группа подписчиков также напуганы происходящим.

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#Новости#Общество#Видео
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