Бездомные собаки запугали жителей микрорайона Новосибирска

Свора бездомных собак запугала жителей двух улицах Дзержинского района Новосибирска.
В группе «Ревизорро Новосибирск» появилось сообщение от горожан, проживающих на пересечении ул. Есенина и Гусинобродского шоссе. Жители рассказали, что в районе бродят 11 крупных бездомных собак, которых боится не только детвора, но и взрослое население.
В комментариях подписчики разделились на две группы. Одни не видят ничего страшного в происходящем, советуя обратиться в приюты, которые вылавливают бездомных собак, а после чипирования, стирилизации отпускают на волю.
Другая группа подписчиков также напуганы происходящим.