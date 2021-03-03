Девушка пострадала в ходе ДТП в Ленинском районе Новосибирска

Как рассказали в ГИБДД, в 13:15 автомобиль Hyundai Elantra двигался по улице Толмачевской с левым поворотом к дому №23. Выполняя маневр, он столкнулся с двигавшимся по встречной полосе Toyota Premio, после чего второй автомобиль отбросило на пешехода.