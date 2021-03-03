Девушка пострадала в ходе ДТП в Ленинском районе Новосибирска

Сегодня, 3 марта, в Ленинском районе Новосибирска в ДТП пострадала девушка-пешеход, которая стала невольной участницей аварии. Все началось с того, что на улице Толмачевской столкнулись автомобили Hyndau Elantra и Toyota Premio.
После удара Toyota отлетела на девушку. Пострадавшей потребовалась срочная помощь медиков, которые забрали ее в больницу.
Как рассказали в ГИБДД, в 13:15 автомобиль Hyundai Elantra двигался по улице Толмачевской с левым поворотом к дому №23. Выполняя маневр, он столкнулся с двигавшимся по встречной полосе Toyota Premio, после чего второй автомобиль отбросило на пешехода.
У девушки 1996 года рождения диагностировано сотрясение мозга и перелом правой ноги. На месте происшествия сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.