Еще девять человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области за минувшие сутки от коронавируса умерли 9 пациентов. Об этом сообщает оперштаб региона на утро 3 марта. Умерли мужчины в возрасте 65, 68 и 83 лет и женщины в возрасте 63, 64, 67, 82, 83 и 88 лет. Всего в регионе от COVID-19 умер уже 1 461 человек.