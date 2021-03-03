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Еще девять человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

3 марта 2021, 15:37
Всего в регионе от COVID-19 умер уже 1 461 человек.

В Новосибирской области за минувшие сутки от коронавируса умерли 9 пациентов. Об этом сообщает оперштаб региона на утро 3 марта. Умерли мужчины в возрасте 65, 68 и 83 лет и женщины в возрасте 63, 64, 67, 82, 83 и 88 лет. Всего в регионе от COVID-19 умер уже 1 461 человек.

С начала пандемии в НСО выявлено 36 082 случая коронавирусной инфекции (+107 за сутки), в том числе у 2 033 детей. 33 107 пациентов выздоровели и выписаны (+112 за сутки).

В реанимации находятся 90 человек. 15 наиболее тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

В Новосибирске госпитализированы 1 233 взрослых и 21 ребенок с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него. Еще 731 аналогичный пациент находится в ЦРБ региона. Всего в Новосибирской области сделано 1 312 507 тестов на коронавирус.

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