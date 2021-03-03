Еще 107 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области

Выздоровели 112 пациентов. Всего с начала пандемии недуг победили 33 107 человек. Вирус унес жизни еще девяти пожилых пациентов. Оперштаб сообщает о смерти мужчин в возрасте 65, 68 и 83 лет и женщин в возрасте 63, 64, 67, 82, 83 и 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умер уже 1 461 человек.