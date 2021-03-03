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Еще 107 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области

3 марта 2021, 15:30
Число заболевших коронавирусом достигло 36 082.

В Новосибирской области за сутки зарегистрировано еще 107 случаев COVID-19. Таковы данные оперштаба на утро 3 марта. Число заболевших коронавирусом достигло 36 082, 2 033 из которых – дети.

Выздоровели 112 пациентов. Всего с начала пандемии недуг победили 33 107 человек. Вирус унес жизни еще девяти пожилых пациентов. Оперштаб сообщает о смерти мужчин в возрасте 65, 68 и 83 лет и женщин в возрасте 63, 64, 67, 82, 83 и 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умер уже 1 461 человек.

В отделениях реанимации находятся 90 человек. 15 пациентов тяжело переносят заболевание. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

В Новосибирске госпитализированы 1 233 взрослых и 21 ребенок с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него. Еще 731 ковидный пациент содержится в ЦРБ региона. Всего в Новосибирской области сделано 1 312 507 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 945 жителей области. 101 714 новосибирцев отбыли карантин и сняты с меднаблюдения.

За минувшие сутки 4 221 новосибирцев заболели ОРВИ. О госпитализированных не сообщается.

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