Глава Минздрава Мурашко рассказал, как избежать третью волну коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что противостоять третьей волне коронавируса может вакцинация населения. Такое заявление он сделал во время своего визита в Новосибирск.
«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует», - сказал Мурашко во время посещения Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Цивьяна.
В России используют три вакцины от Covid-19. По словам министра, исследования проходит в штатном режиме. Так, вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» прошла испытания на лицах старше 60 лет.
Уже две недели отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Мурашко призвал граждан быть ответственными и соблюдать ограничительные меры: ношение масок, социальную дистанцию. По его мнению, на дальнейшее развитие событий повлияет активная вакцинация.