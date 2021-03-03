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Глава Минздрава Мурашко рассказал, как избежать третью волну коронавируса

3 марта 2021, 13:31
Массовая вакцинация продолжается в Новосибирской области.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что противостоять третьей волне коронавируса может вакцинация населения. Такое заявление он сделал во время своего визита в Новосибирск.

«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует», - сказал Мурашко во время посещения Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Цивьяна.

В России используют три вакцины от Covid-19. По словам министра, исследования проходит в штатном режиме. Так, вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» прошла испытания на лицах старше 60 лет.

Уже две недели отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Мурашко призвал граждан быть ответственными и соблюдать ограничительные меры: ношение масок, социальную дистанцию. По его мнению, на дальнейшее развитие событий повлияет активная вакцинация.

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