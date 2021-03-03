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Квартирант умер в Бердске от отравления угарным газом

3 марта 2021, 11:23
Следствие продолжает изучать материалы.

36-летний мужчина, снимавший дом в Бердске, скончался от отравления угарным газом.

По словам начальника надзорной деятельности Николая Степаненкова, 1 марта на улице Радищева владелица частного дома нашла мертвым квартиранта. Специалисты выяснили, что причиной смерти могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Рядом с печью был обнаружен уголек, который из-за открывшейся заслонки выпал на пол и тлел. Мужчина, который спал в это время в доме, умер от отравления.

Эксперты пока не делают официального заявления, расследование продолжается.

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#Новости#Происшествия
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