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Мужчина застрелил женщину после отказа выйти замуж и покончил с собой в Новосибирске

3 марта 2021, 16:15
Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 1 марта, в Новосибирске были найдены тела 40-летнего мужчины и его 37-летней сожительницы. Их обнаружили в квартире на улице Учительской.

В доме было обнаружено и огнестрельное оружие. Из него мужчина предположительно застрелил женщину после отказа выйти за него замуж. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сам 40-летний новосибирец, вероятно, покончил с собой. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - убийство двух лиц.

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