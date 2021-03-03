Мужчина застрелил женщину после отказа выйти замуж и покончил с собой в Новосибирске

В понедельник, 1 марта, в Новосибирске были найдены тела 40-летнего мужчины и его 37-летней сожительницы. Их обнаружили в квартире на улице Учительской.
В доме было обнаружено и огнестрельное оружие. Из него мужчина предположительно застрелил женщину после отказа выйти за него замуж. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сам 40-летний новосибирец, вероятно, покончил с собой. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - убийство двух лиц.