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Новосибирские ученые создали катализатор для снижения выбросов в атмосферу

3 марта 2021, 15:29
В настоящее время ученые дорабатывают катализатор.

Совместной разработкой ученых из Новосибирска и Испании стал новый катализатор для снижения уровня угарного газа в атмосфере.

Особенностью разработки является ее применение при низких температурах – до -50 градусов.

Ученые заявили, что катализаторы в автомобилях сейчас обезвреживают выхлопные газы, но но не при холодном запуске двигателя.

Профессор и доктор химических наук из Института катализа СО РАН Андрей Боронин рассказал, что благодаря нанесению атомов и кластеров платины на наноструктурированный диоксид церия появляется низкотемпературная активность. Катализатор может быть использован и на электростанциях, работающих на ископаемом топливе.

Из-за содержания платины его проблематично запустить в массовый оборот. Поэтому ученые пытаются снизить содержание драгоценного металла и при этом не потерять высоких показателей каталитической активности.

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