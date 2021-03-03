Новосибирские ученые создали катализатор для снижения выбросов в атмосферу

Профессор и доктор химических наук из Института катализа СО РАН Андрей Боронин рассказал, что благодаря нанесению атомов и кластеров платины на наноструктурированный диоксид церия появляется низкотемпературная активность. Катализатор может быть использован и на электростанциях, работающих на ископаемом топливе.