Новосибирские ученые создали катализатор для снижения выбросов в атмосферу

Совместной разработкой ученых из Новосибирска и Испании стал новый катализатор для снижения уровня угарного газа в атмосфере.
Особенностью разработки является ее применение при низких температурах – до -50 градусов.
Ученые заявили, что катализаторы в автомобилях сейчас обезвреживают выхлопные газы, но но не при холодном запуске двигателя.
Профессор и доктор химических наук из Института катализа СО РАН Андрей Боронин рассказал, что благодаря нанесению атомов и кластеров платины на наноструктурированный диоксид церия появляется низкотемпературная активность. Катализатор может быть использован и на электростанциях, работающих на ископаемом топливе.
Из-за содержания платины его проблематично запустить в массовый оборот. Поэтому ученые пытаются снизить содержание драгоценного металла и при этом не потерять высоких показателей каталитической активности.