В Новосибирске неизвестный водитель сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся

В среду, 3 марта, на улице Ипподромской в Новосибирске неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся. Авария произошла в 13:40 возле дома №45.
Как рассказали в сообществе АСТ-54, автомобиль двигался со стороны улицы Писарева в сторону улицы Гоголя. Женщина переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспорта в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате пенсионерка 1953 года рождения получила перелом ноги, и ее госпитализировали. Госавтоинспекция ищет свидетелей данного происшествия, которых просят обратиться по телефону 232-23-51.