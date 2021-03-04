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В Новосибирске неизвестный водитель сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся

4 марта 2021, 12:57
Полиция просит откликнуться свидетелей происшествия.

В среду, 3 марта, на улице Ипподромской в Новосибирске неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся. Авария произошла в 13:40 возле дома №45.

Как рассказали в сообществе АСТ-54, автомобиль двигался со стороны улицы Писарева в сторону улицы Гоголя. Женщина переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспорта в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате пенсионерка 1953 года рождения получила перелом ноги, и ее госпитализировали. Госавтоинспекция ищет свидетелей данного происшествия, которых просят обратиться по телефону 232-23-51.

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