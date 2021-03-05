Двух новосибирцев оштрафовали за оскорбление экс-сотрудника ФСБ в WhatsApp

24-этажка была заморожена, а в 2019 году ее начали достраивать. Тогда же в чат присоединился дольщик Юрий Флягин, и между подписчиками произошел раскол. С одной стороны - новый дольщик, который призывал жильцов писать жалобы на застройщика в прокуратуру. Другую сторону представлял подрядчик, директор ГК «Зодиак» Андрей Ананьев. Последний был против жалоб, которые, по его мнению, могут только затормозить строительство.