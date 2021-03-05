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Двух новосибирцев оштрафовали за оскорбление экс-сотрудника ФСБ в WhatsApp

5 марта 2021, 09:57
Дольщики поссорились в чате.

Суд оштрафовал двух новосибирцев за оскорбление бывшего сотрудника ФСБ на русском и латинском языках.

Перепалка произошла в WhatsApp-чате «Дольщики Чукотская», куда вошли дольщики недостроя на ул. Чукотской.

24-этажка была заморожена, а в 2019 году ее начали достраивать. Тогда же в чат присоединился дольщик Юрий Флягин, и между подписчиками произошел раскол. С одной стороны - новый дольщик, который призывал жильцов писать жалобы на застройщика в прокуратуру. Другую сторону представлял подрядчик, директор ГК «Зодиак» Андрей Ананьев. Последний был против жалоб, которые, по его мнению, могут только затормозить строительство.

Как пишет НГС, во время очередного спорта в WhatsApp Флягину принесли «нравственные страдания», использовав оценочные слова. Так, дольщица Ирина Соколова назвала экс-сотрудника ФСБ «ослом», а Ананьев предложил использовать слово на латыни. После этого Флягин и его сторонники создали свой чат, а его обидчиков вызвали в суд.

Истец требовал взыскать компенсацию морального вреда и удалить из чата его персональные данные, которые его обидчики незаконно сообщили всем пользователям.

Суд оштрафовал Соколову за оскорбление на русском языке на 7 тысяч рублей, Ананьева за использование того же оскорбления на латинском языке – на 3 тысячи рублей. Также ответчики должны будут возместить истцу судебные издержки на более чем 25 тыс. рублей.

Решением суда остались недовольны обе стороны. Флягин намерен требовать по 200 тыс. рублей компенсации с каждого, а Соколова намерена подавать апелляцию.

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