Еще восемь человек в Новосибирской области умерли от коронавируса

Восемь человек умерли от коронавируса за минувшие сутки в Новосибирской области. Таковы данные оперштаба на утро 5 марта. Самому молодому из погибших было 23 года.
Кроме него скончались мужчины 77 и 83 лет и женщины в возрасте 53, 58, 60, 75 и 82 лет. Всего в регионе COVID-19 унес жизни 1 475 человек.
С начала пандемии выявлено 36 288 случаев коронавируса (+106 за сутки). Среди заболевших 2 046 детей. 33 329 пациентов выздоровели (+115 за сутки).
В отделениях реанимации находятся 100 человек. Тяжело в отделениях интенсивной терапии переносят коронавирус 16 пациентов. Для спасения их жизней задействованы аппараты ИВЛ.