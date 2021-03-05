atas.info
ГлавноеВсе новости

Еще восемь человек в Новосибирской области умерли от коронавируса

5 марта 2021, 14:35
Самому молодому из погибших было 23 года.

Восемь человек умерли от коронавируса за минувшие сутки в Новосибирской области. Таковы данные оперштаба на утро 5 марта. Самому молодому из погибших было 23 года.

Кроме него скончались мужчины 77 и 83 лет и женщины в возрасте 53, 58, 60, 75 и 82 лет. Всего в регионе COVID-19 унес жизни 1 475 человек.

С начала пандемии выявлено 36 288 случаев коронавируса (+106 за сутки). Среди заболевших 2 046 детей. 33 329 пациентов выздоровели (+115 за сутки).

В отделениях реанимации находятся 100 человек. Тяжело в отделениях интенсивной терапии переносят коронавирус 16 пациентов. Для спасения их жизней задействованы аппараты ИВЛ.

Материалы по теме
В Новосибирске умер гендиректор сети магазинов одежды «Синар» Алексей ЕлезовВ Новосибирске умер экс-депутат заксобрания Анатолий ИваненкоПедагог Алексей Бороздин умер от коронавируса в Новосибирске
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52