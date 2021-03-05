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В Бердске полиция задержала пнувшего пенсионерку мужчину

5 марта 2021, 13:31
Дело направили в СК,

Полиция задержала хулигана, пнувшего несколько раз 82-летнюю женщину в Бердске.

Напомним, 3 марта камеры видеонаблюдения сняли момент нападения на пенсионерку неизвестным. Судя по кадрам, мужчина сначала что-то кричал женщине и показывал жесты. А когда она подошла ближе, он пнул ее в район поясницы и повалил на снег. Далее он помогает женщине подняться и вновь пинает. Что произошло дальше, неизвестно, так как они вышли из зоны видимости камеры.

Полицейские установили личность нападавшего и уже провели с ним беседу. Собранные материалы были направлены в следственный комитет.

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#Новости#Происшествия
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