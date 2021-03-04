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СК проверяет информацию об избиении 82-летней пенсионерки в Бердске

4 марта 2021, 16:02
После побоев у женщины произошел инсульт.

Сегодня, 4 марта, в Следственном комитете по Новосибирской области сообщили о начале проверки в связи с информацией в СМИ об избиении 82-летней пенсионерки. Как рассказали в ведомстве, следовали узнали от журналистов о том, что в Бердске пьяный мужчина побил и толкнул пожилую женщину, после чего она упала.

Пенсионерка после избиения перенесла инсульт, и теперь медленно ходит и передвигается. СК организовал доследственную проверку.

Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Новости#Происшествия
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