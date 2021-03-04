СК проверяет информацию об избиении 82-летней пенсионерки в Бердске

Сегодня, 4 марта, в Следственном комитете по Новосибирской области сообщили о начале проверки в связи с информацией в СМИ об избиении 82-летней пенсионерки. Как рассказали в ведомстве, следовали узнали от журналистов о том, что в Бердске пьяный мужчина побил и толкнул пожилую женщину, после чего она упала.