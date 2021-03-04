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Власти Бердска начали готовиться к тяжелому паводку

4 марта 2021, 15:08
Снега выпало в полтора раза больше нормы.

В Бердске начали готовиться к серьезному паводку. Местные власти опасаются неблагоприятной ситуации, поскольку нынешней зимой снега выпало в 1,5 раза больше нормы, сообщает Бердск-Онлайн.

В Управлении ЖКХ города понимают, что паводок окажется тяжелым. Из города планируют вывезти еще 50 тысяч кубометров снега.

В пятницу, 5 марта, закончится плановый вывоз снега с улицы Первомайской. Затем дорожники перейдут в районы, где угроза подтопления самая серьезная. Всего в городе назвали 70 мест, куда может прийти талая вода.

Вывоз одного кубометра снега обходится бюджету примерно в 60 рублей. Всего работают три снегоотвала, на которых еще имеется резерв.

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