В Новосибирске вывеска магазина «Мария-Ра» рухнула на двух человек

Сегодня, 5 марта, в Кировском районе Новосибирска на стоявших на улице мужчин рухнула вывеска магазина «Мария-РА». О происшествии рассказали подписчики сообщества АСТ-54.
Инцидент произошел на улице Зорге. По свидетельству очевидцев, тяжелая конструкция чудом не убила людей.
- В этот момент возле двери супермаркета находились отец и сын, волей случая оказались в пустотах упавшей вывески, - рассказал свидетель происшествия. Он сделал несколько фотографий упавшей вывески.
По информации подписчиков, незначительные травмы получил молодой человек, а его отец не пострадал. На место выехала полиция.