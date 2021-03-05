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В Новосибирске вывеска магазина «Мария-Ра» рухнула на двух человек

5 марта 2021, 20:12
Конструкция обрушилась в здании на улице Зорге.

Сегодня, 5 марта, в Кировском районе Новосибирска на стоявших на улице мужчин рухнула вывеска магазина «Мария-РА». О происшествии рассказали подписчики сообщества АСТ-54.

Инцидент произошел на улице Зорге. По свидетельству очевидцев, тяжелая конструкция чудом не убила людей.

- В этот момент возле двери супермаркета находились отец и сын, волей случая оказались в пустотах упавшей вывески, - рассказал свидетель происшествия. Он сделал несколько фотографий упавшей вывески.

По информации подписчиков, незначительные травмы получил молодой человек, а его отец не пострадал. На место выехала полиция.

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