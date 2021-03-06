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Два человека пострадали в ходе массовой драки в ночном баре Новосибирска

6 марта 2021, 22:23
Зачинщиков потасовки разыскивает полиция.

В ночь на 6 марта новосибирском баре «Путч» на Красном проспекте произошла массовая драка. В половину первого в помещение ворвались несколько неизвестных мужчин, которые начали погром, сообщили подписчики АСТ-54.

Незваные гости бросались стульями, цветочными горшками и посудой. Посетители бара ответили аналогично. Вскоре молодые люди, начавшие потасовку, выбежали наружу, сели в белый внедорожник Mercedes-Benz GL без номеров и скрылись. По свидетельству очевидцев, пострадали как минимум два человека - парень и девушка.

В полиции рассказали, что тяжесть вреда здоровью определит экспертиза. Сейчас сотрудники МВД ищут участников конфликта, пытаясь установить их личности.

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#Новости#Происшествия
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