Из-за коронавируса под медицинским наблюдением находятся 1 900 новосибирцев

Сегодня, 6 марта, новосибирский оперативный штаб сообщил, что в регионе зарегистрировано 36 397 случаев коронавируса, в том числе у 2 061 ребенка. 33 453 человека уже выздоровели.
На данный момент госпитализированы 17 детей с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 227, а в больницах районов области - 710 человек.
В Новосибирской области сделано 1 328 070 тестов на коронавирус. К сегодняшнему утру под медицинским наблюдением находятся 1 900 жителей региона, а 102 493 человек с него уже сняты.
По-прежнему напряженной остается ситуация с ОРВИ. За сутки к медикам обратились 3 431 человек.