atas.info
ГлавноеВсе новости

Из-за коронавируса под медицинским наблюдением находятся 1 900 новосибирцев

6 марта 2021, 15:52
За сутки 3 431 человек обратились к врачам из-за симптомов ОРВИ.

Сегодня, 6 марта, новосибирский оперативный штаб сообщил, что в регионе зарегистрировано 36 397 случаев коронавируса, в том числе у 2 061 ребенка. 33 453 человека уже выздоровели.

На данный момент госпитализированы 17 детей с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 227, а в больницах районов области - 710 человек.

В Новосибирской области сделано 1 328 070 тестов на коронавирус. К сегодняшнему утру под медицинским наблюдением находятся 1 900 жителей региона, а 102 493 человек с него уже сняты.

По-прежнему напряженной остается ситуация с ОРВИ. За сутки к медикам обратились 3 431 человек.

Материалы по теме
Еще восемь человек в Новосибирской области умерли от коронавирусаЕще 109 человек заболели коронавирусом в Новосибирской областиЕще семь человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52