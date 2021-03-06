В субботу, 6 марта, на Новосибирскую область обрушится ветер со скоростью до 23 метров в секунду. Об этом предупредили а Западно-Сибирском УГМС.
В течение суток ожидается облачная погода. Прогнозируются мокрый снег и метели. На дорогах гололедица. Западный ветер подует ночью со скоростью ночью 10-15 м/с, но местами возможны порывы до 23 м/с. Днем скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 20 м/с.
Ночные температуры окажутся на уровне -4, -9°С, местами до -14 °С. Днем воздух прогреется до днем 0, -5°С.