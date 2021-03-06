atas.info
ГлавноеВсе новости

На Новосибирскую область обрушится ветер со скоростью до 23 метров в секунду

6 марта 2021, 04:40
В регионе потеплеет до нуля градусов.

В субботу, 6 марта, на Новосибирскую область обрушится ветер со скоростью до 23 метров в секунду. Об этом предупредили а Западно-Сибирском УГМС.

В течение суток ожидается облачная погода. Прогнозируются мокрый снег и метели. На дорогах гололедица. Западный ветер подует ночью со скоростью ночью 10-15 м/с, но местами возможны порывы до 23 м/с. Днем скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 20 м/с.

Ночные температуры окажутся на уровне -4, -9°С, местами до -14 °С. Днем воздух прогреется до днем 0, -5°С.

Материалы по теме
В Новосибирске на 29 января прогнозируют сильный ветер, метели и гололёдНа Новосибирскую область обрушится ветер со скоростью до 20 метров в секундуВ Новосибирск идет потепление и порывистый ветер
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52