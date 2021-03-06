«Сибирь» в новом сезоне КХЛ сохранит бюджет на прежнем уровне

В предстоящем сезоне КХЛ «Сибири» сохранит бюджет должен остаться на прежнем уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора команды Кирилла Фастовского.В нынешнем сезона бюджет зарплат клуба исчислялся примерно в 600 миллионов рублей. Максимум в КХЛ составляет 900 миллионов.