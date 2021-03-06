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«Сибирь» в новом сезоне КХЛ сохранит бюджет на прежнем уровне

6 марта 2021, 19:14
Зарплатный фонд команды составлял около 600 миллионов рублей.

В предстоящем сезоне КХЛ «Сибири» сохранит бюджет должен остаться на прежнем уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора команды Кирилла Фастовского.В нынешнем сезона бюджет зарплат клуба исчислялся примерно в 600 миллионов рублей. Максимум в КХЛ составляет 900 миллионов.

Все три учредителя команды подтвердили свои обязательства на следующий сезон. Это правительство региона, СГК и «Сибирский антрацит», который, по словам директора, «выполняет свои обязательства в большей мере».

Напомним, «Сибирь» в Чемпионате не вышла в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.

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