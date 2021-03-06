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СМИ сообщили об увольнении руководителя СКР по Новосибирской области Андрея Лелеко

6 марта 2021, 16:47
В Следственном комитете не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Сегодня, 6 марта, в СМИ появилась сенсационная информация об увольнении руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области Андрея Лелеко. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Преценент.

По данным журналистов, накануне глава СКР России Александр Бастрыкин в ходе годовой коллегии, проходившей по видеосвязи, выразил неудовольствие результатам работы новосибирского управления. Его работа была признана неудовлетворительной - региональное ведомство по показателям за несколько лет сместилось с 54 на 76 строку рейтинга подразделений.

Бастрыкин намеревался отстранить Лелеко от занимаемой должности. Но после некой записки, которую передали главе Следственного комитета в ходе видеоконференции, он принял решение об увольнении руководителя новосибирского управления.

Журналисты связались с пресс-секретарем регионального СК Анастасией Кулешовой. Она не подтвердила, но и не опровергла данную информацию.

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#Новости#Общество
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