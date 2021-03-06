СМИ сообщили об увольнении руководителя СКР по Новосибирской области Андрея Лелеко

По данным журналистов, накануне глава СКР России Александр Бастрыкин в ходе годовой коллегии, проходившей по видеосвязи, выразил неудовольствие результатам работы новосибирского управления. Его работа была признана неудовлетворительной - региональное ведомство по показателям за несколько лет сместилось с 54 на 76 строку рейтинга подразделений.