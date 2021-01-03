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Следственный комитет проверит дом-интернат по сообщению в СМИ об избиениях ребенка

3 января 2021, 16:23
Об издевательствах в Ояшинском доме-интернате для умственно отсталых детей сообщили в СМИ.

Сегодня, 3 января, новосибирские следователи сообщили, что в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили рассказ об издевательствах над 17-летним подростком в "Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей". Напомним, в интернат несовершеннолетнего поместили органы опеки, угрожая семье изъятием остальных детей.

Как рассказала родственница потерпевшего, в над ребенком издевались, привязывая к кровати. У него оказался сломан нос, когда подростка забрали в конце декабря. Ребенок находился в данном учреждении год.

- По данному сообщению следственными органами зарегистрирован материал доследственной проверки. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

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#Новости#Происшествия
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