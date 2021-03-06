В воскресенье Новосибирскую область ждет ветер со скоростью до 20 метров в секунду

В воскресенье, 7 марта, в Новосибирской области прогнозируется ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в Западно-Сибирском УГМС.
МЧС снова предупредило граждан о непогоде через присылаемые на телефоны СМС-сообщения. В них напоминают, что единый телефонный номер экстренных оперативных служб - 112. О непогоде 6 марта также предупреждали накануне.
Синоптики ожидают в Новосибирской области облачную погоду. Ночью небольшой, местами умеренный снег, метели. Днем мокрый снег, на дорогах гололедица и снежные заносы. Юго-западный ветер подует ночью с порывами до 20 м/с, а днем - до 14 м/с.
Ночная температура составит -6, -11°С, местами до -19°С. Днем потеплеет до -2, -7°С.