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В воскресенье Новосибирскую область ждет ветер со скоростью до 20 метров в секунду

6 марта 2021, 22:34
В регионе ожидаются метели и снежные заносы.

В воскресенье, 7 марта, в Новосибирской области прогнозируется ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в Западно-Сибирском УГМС.

МЧС снова предупредило граждан о непогоде через присылаемые на телефоны СМС-сообщения. В них напоминают, что единый телефонный номер экстренных оперативных служб - 112. О непогоде 6 марта также предупреждали накануне.

Синоптики ожидают в Новосибирской области облачную погоду. Ночью небольшой, местами умеренный снег, метели. Днем мокрый снег, на дорогах гололедица и снежные заносы. Юго-западный ветер подует ночью с порывами до 20 м/с, а днем - до 14 м/с.

Ночная температура составит -6, -11°С, местами до -19°С. Днем потеплеет до -2, -7°С.

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