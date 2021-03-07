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Андрей Лелеко уволен с поста главы Новосибирского СКР

7 марта 2021, 13:57
Работа новосибирских следователей была признана неудовлетворительной.

В СКР по НСО не подтвердили, но и не опровергли информацию об увольнении руководителя ведомства Андрея Лелеко. Об отстранении Александром Бастрыкиным главы Следственного комитета РФ по Новосибирской области СМИ сообщили накануне.

Как сообщает "Прецедент", решение было принято по результатам отчета ведомства о годовой работе. Коллегия прошла 5 марта в режиме ВКС. Работа новосибирских следователей была признана неудовлетворительной.

В рейтинге эффективности работы Новосибирский СК рухнул с 54 на 76 строчку. Глава СКР Александр Бастрыкин связал эти результаты с деятельностью генерала-майора юстиции Лелеко. Свой нынешний пост он занимает с 2014 года.

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