Пьяный пассажир бизнес-класса устроил дебош в самолете Сочи-Новосибирск

Новосибирская полиция задержала дебошира, прилетевшего из Сочи. Рейс осуществляла авиакомпания S7 в ночь с 6 на 7 марта.
Конфликт разгорелся в бизнес-классе. Один из пассажиров все 5 часов полета бросался в других пассажиров стаканчиками и журналами. Также мужчина громко матерился и не реагировал на замечания.
По прилету в Сибирь дебошир был доставлен в дежурную часть. Его привлекли к административной ответственности за мат. Других наказаний не последовало, так как со стороны пассажиров не поступило заявлений.