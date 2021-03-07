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Пьяный пассажир бизнес-класса устроил дебош в самолете Сочи-Новосибирск

7 марта 2021, 15:01
Все 5 часов полета бросался в других пассажиров стаканчиками и журналами.

Новосибирская полиция задержала дебошира, прилетевшего из Сочи. Рейс осуществляла авиакомпания S7 в ночь с 6 на 7 марта.

Конфликт разгорелся в бизнес-классе. Один из пассажиров все 5 часов полета бросался в других пассажиров стаканчиками и журналами. Также мужчина громко матерился и не реагировал на замечания.

По прилету в Сибирь дебошир был доставлен в дежурную часть. Его привлекли к административной ответственности за мат. Других наказаний не последовало, так как со стороны пассажиров не поступило заявлений.

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#Новости#Криминал
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