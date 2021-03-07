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В Новосибирске мужчина убил свою 17-летнюю сожительницу

7 марта 2021, 16:10
Ее тело обнаружено в квартире дома по улице Кошурникова.

Следственный комитет в Новосибирске возбудил уголовное дело по факту убийства 17-летней девушки. Ее тело с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 7 марта в квартире дома по улице Кошурникова.

Выяснилось, что кровавое преступление совершил 19-летний парень убитой девушки. Они жили вместе.

Подозреваемый с места преступления скрылся. Он был вскоре задержан в Кемерове. Сейчас его доставляют в Новосибирск.

Причины, приведшие к трагедии, предстоит выяснить следователям. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Новости#Криминал
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