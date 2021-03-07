В Новосибирске мужчина убил свою 17-летнюю сожительницу

Следственный комитет в Новосибирске возбудил уголовное дело по факту убийства 17-летней девушки. Ее тело с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 7 марта в квартире дома по улице Кошурникова.
Выяснилось, что кровавое преступление совершил 19-летний парень убитой девушки. Они жили вместе.
Подозреваемый с места преступления скрылся. Он был вскоре задержан в Кемерове. Сейчас его доставляют в Новосибирск.
Причины, приведшие к трагедии, предстоит выяснить следователям. Расследование уголовного дела продолжается.