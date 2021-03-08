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Назвали программу транссибирского арт-фестиваля в Новосибирской области

8 марта 2021, 20:21
Запланированы две премьеры.

В Новосибирской области 25 марта начнется Транссибирский арт-фестиваль с участием мировых музыкальных звезд. В его рамках запланированы две премьеры.

В зале имени А.М. Каца состоится концерт для двух скрипок с оркестром «Shadow walker» Марка-Энтони Тёрниджа. 27 марта та же площадка примет джазовый вечер.

29 марта в Ордынском выступят Пабло Фернандес и Денис Кожухин. На сцене местного ДК прозвучат произведения Прокофьева и Рахманинова.

31 марта аналогичная программа будет исполнена в Искитиме, но к музыкантам присоединится и Вадим Репин. 2 апреля Прокофьев и Рахманинов будут исполнены в зале имени А.М. Каца.

4 апреля на этой площадке состоится еще одна премьера: «Тобольские царевны» новосибирского композитора Елены Демидовой. 6 апреля в зале выступит пианист Николай Луганский. 7 апреля там же он сыграет Брамса с симфоническим оркестром.

14 апреля в Новосибирске выступят Вадим Репин и Николас Ангелич. Днем позже американец с дирижёром Шарлем Дютуа исполнят концерт для фортепиано с оркестром №2 Бетховена. Через неделю в Бердске и Новосибирске даст концерты Пьяццолла-студио.

Закроется Транссибирский арт-фестиваль 26 апреля. В концерте ожидается участие организатора форму Вадима Репина и дирижёра Валерия Гергиева.

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