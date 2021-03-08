Назвали программу транссибирского арт-фестиваля в Новосибирской области

14 апреля в Новосибирске выступят Вадим Репин и Николас Ангелич. Днем позже американец с дирижёром Шарлем Дютуа исполнят концерт для фортепиано с оркестром №2 Бетховена. Через неделю в Бердске и Новосибирске даст концерты Пьяццолла-студио.