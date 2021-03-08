Полиция Новосибирска ищет грабителя пивных и цветочного магазина

На вид подозреваемому от 30 до 40 лет, рост около 170 -175 см. Он был одет в синею или черную куртку ниже пояса с капюшоном, темные брюки и ботинки. На у грабителя была черная маска с рисунком в виде замка или зубов, на голове - черная вязаная шапка.