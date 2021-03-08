Полиция Новосибирска ищет грабителя пивных и цветочного магазина

Полиция Новосибирска объявила о розыске мужчины, ограбившего пивные и цветочный магазин. Свои преступления он совершил в Ленинском районе.
По оперативной информации, неизвестный ограбил две пивные на улицах Степная и Забалуева. Он же орудовал в цветочном магазине на улице Блюхера. Общая сумма ущерба от его действий составила 12 тысяч рублей.
На вид подозреваемому от 30 до 40 лет, рост около 170 -175 см. Он был одет в синею или черную куртку ниже пояса с капюшоном, темные брюки и ботинки. На у грабителя была черная маска с рисунком в виде замка или зубов, на голове - черная вязаная шапка.
Мужчина может носить с собой нож. Всех, кто располагает информацией о личности или местонахождении подозреваемого, просят звонить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-64-74, +7-960-797-77-30.