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Убийца 17-летней девушки из Новосибирска был задержан благодаря телефонному звонку

8 марта 2021, 13:01
Его подруга из Кемерово, к которой он поехал, обратилась в полицию.

Подозреваемый в убийстве 17-летней жительницы Новосибирска был задержан в Кемерово благодаря телефонному звонку. Напомним, 7 марта в квартире одного из домов по улице Кошурникова произошло жестокое убийство. Там предположительно 19-летний молодой человек зарезал свою 17-летнюю сожительницу, а после преступления - забрал деньги у своей жертвы и на таки направился к знакомой в Кемерово. После того, как автомобиль попал в ДТП, подозреваемый продолжил путь автостопом с дальнобойщиками.

Когда молодой человек позвонил подруге в Кемерово, он рассказал ей о произошедшем. Девушка разрешила проехать, но сразу же сама позвонила в полицию, сообщает ФАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По прибытии подозреваемого к дому приятельницы, он был задержан.

По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предположительной причиной произошедшего стал бытовой конфликт.

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