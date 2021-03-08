Убийца 17-летней девушки из Новосибирска был задержан благодаря телефонному звонку

Подозреваемый в убийстве 17-летней жительницы Новосибирска был задержан в Кемерово благодаря телефонному звонку. Напомним, 7 марта в квартире одного из домов по улице Кошурникова произошло жестокое убийство. Там предположительно 19-летний молодой человек зарезал свою 17-летнюю сожительницу, а после преступления - забрал деньги у своей жертвы и на таки направился к знакомой в Кемерово. После того, как автомобиль попал в ДТП, подозреваемый продолжил путь автостопом с дальнобойщиками.