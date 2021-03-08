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В Новосибирском зоопарке перед 8 марта назвали лучшего отца

8 марта 2021, 17:57
Примером для всех стал императорский тамарин.

В Новосибирском зоопарке перед 8 марта показали пример настоящей отцовской любви и ответственности. Идеальным отцом стал императорский тамарин. Самцы этого вида приматов принимают самое активное участие в воспитании потомства.

"Отец с первых дней жизни малышей носит их на себе, отдает их самке только на кормление", - говорится на страничке зверинца в соцсетях. И даже когда дети подрастают, у них остается особая связь с отцами.

Биологи выяснили, что самцы тамаринов первыми реагируют на тревожные сигналы детенышей. Причем это происходит даже тогда, когда они уже подросли и стали самостоятельными.

В Новосибирском зоопарке императорские тамарины живут с 2008 года. В 2016 году впервые в России у пары тамаринов в условиях содержания в неволе родились дети. За пять лет пара Софи и Августин воспроизвели уже 10 малышей.

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