В Новосибирском зоопарке перед 8 марта назвали лучшего отца

В Новосибирском зоопарке перед 8 марта показали пример настоящей отцовской любви и ответственности. Идеальным отцом стал императорский тамарин. Самцы этого вида приматов принимают самое активное участие в воспитании потомства.
"Отец с первых дней жизни малышей носит их на себе, отдает их самке только на кормление", - говорится на страничке зверинца в соцсетях. И даже когда дети подрастают, у них остается особая связь с отцами.
Биологи выяснили, что самцы тамаринов первыми реагируют на тревожные сигналы детенышей. Причем это происходит даже тогда, когда они уже подросли и стали самостоятельными.
В Новосибирском зоопарке императорские тамарины живут с 2008 года. В 2016 году впервые в России у пары тамаринов в условиях содержания в неволе родились дети. За пять лет пара Софи и Августин воспроизвели уже 10 малышей.