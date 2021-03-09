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Форум «Технопром-2021» в Новосибирской области пройдет в августе

9 марта 2021, 20:40
Андрей Травников предложил провести форум в 2021 году под знаком Года науки и технологий.

Международный форум «Технопром» пройдет с 25 по 27 августа. Об этом сообщает сайт правительства Новосибирской области.

В состав группы по подготовке к торжеству вошли сотрудники РАН, мэрии Новосибирска и ряда предприятий. По инициативе губернатора НСО Андрея Травникова, форум в 2021 году пройдет под эгидой Года науки и технологий.

Вместе с «Технопромом» пройдут форум трансфера технологий, XV Сибирская венчурная ярмарка и XII Международный Сибирский форум «Индустрия информационных систем». Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил провести форум в 2021 году под знаком Года науки и технологий.

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#Новости#Технологии
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