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Новосибирский департамент промышленности временно возглавит Виталий Витухин

9 марта 2021, 12:57
Назначение связано с уходом со своего поста Александра Люлько.

Временно исполняющим обязанности главы департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска станет Виталий Витухин. Это назначение связано с уходом со своего поста Александра Люлько.

О кандидатуре Витухина сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на пресс-секретаря новосибирского мэра Глеба Черепанова. В настоящее время Виталий Витухин занимает пост заместителем начальника этого департамента. Одновременно он является руководителем управления потребительского рынка.

О том, что Александра Люлько уходит со своего поста, стало известно в конце прошлой недели. Чиновник рассказал, что его новая работа будет связана «с наукой, промышленностью и инновациями».

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