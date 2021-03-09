Новосибирский департамент промышленности временно возглавит Виталий Витухин

Временно исполняющим обязанности главы департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска станет Виталий Витухин. Это назначение связано с уходом со своего поста Александра Люлько.
О кандидатуре Витухина сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на пресс-секретаря новосибирского мэра Глеба Черепанова. В настоящее время Виталий Витухин занимает пост заместителем начальника этого департамента. Одновременно он является руководителем управления потребительского рынка.
О том, что Александра Люлько уходит со своего поста, стало известно в конце прошлой недели. Чиновник рассказал, что его новая работа будет связана «с наукой, промышленностью и инновациями».