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Уволенный после митинга новосибирский преподаватель обратился в суд

10 марта 2021, 00:28
Он считает увольнение незаконным.

Преподаватель Новосибирского промышленного колледжа Алексей Алексеев подал иск в суд. Ответчиком в заявлении значится образовательное учреждение, уволившее педагога после несанкционированного митинга в поддержку Навального 23 января.

В иске Алексеев требует восстановить его на работе. Он считает увольнение незаконным.

У Алексея Алексеева преподавательский стаж составляет 21 год. Официальной причиной расторжения контракта с педагогом значится "неоднократное неисполнении без уважительных причин трудовых обязанностей". Среди них - самовольное ведение кружка и несвоевременное заполнение журнала.

Перед увольнением у алексеева потребовали объяснить, зачем он принимал участие в несогласованной акции. Также ему вменяется в вину агитация среди студентов. С последним Алексеев не согласен.

"Я считаю, что не призывал студентов участвовать. Наверное, руководству не понравилась моя политическая позиция", - заявил опальный педагог.

"Мне даже студенты говорили, что их просили меня оклеветать, что я призываю к незаконным действиям, однако делать этого никто из ребят не стал", - рассказал Алексей Алексеев изданию "Прецедент".

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