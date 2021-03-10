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1000 единиц снегоуборочной техники чистят снег на новосибирских школьных маршрутах

11 марта 2021, 03:30
Правительство области контролирует обеспечение бесперебойного и безопасного подвоза школьников к учебным заведениям.

В Новосибирской области 1000 единиц снегоуборочной техники вышли на борьбу со снегом на школьных маршрутах. Об этом рассказали в правительстве региона.

Всего в области существует 704 школьных маршрута для 13 тысяч детей из 420 школ. Чиновники стараются контролировать обеспечение бесперебойного и безопасного подвоза школьников к учебным заведениям.

Очистка дорог от снега и устранение наката ведется на тех дорогах, где это необходимо. Интервал прохода техники зависит от интенсивности осадков. Очистка от снега проводится непосредственно перед проездом автобусов в утреннее и вечернее время.

В период отсутствия осадков и метелей подрядными организациями производятся ежедневные обследования обслуживаемой сети дорог для планирования и осуществления работ по очистке, где это необходимо для достижения нормативного состояния.

Из дорожного фонда Новосибирской области на зимнее содержание региональных и межмуниципальных дорог, по которым в том числе проходят маршруты движения школьных автобусов, в 2021 году предусмотрено порядка 1,4 млрд рублей. Работы выполняют пять подрядных организаций.

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