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Новосибирский облсуд вновь рассмотрит жалобу по делу Навального

10 марта 2021, 15:46
Защита утверждает, что политика отравили во время перелета.

Защита политика Алексея Навального не теряет надежды привлечь к ответственности следствие за отказ возбуждать уголовное дело об отравлении оппозиционера.

10 марта в Ленинский районный суд поступила очередная жалоба на судебное решение. Напомним, ранее юрист Навального Вячеслав Гимади обвинил Западно-Сибирское СУ СКР на транспорте в бездействии после госпитализации политика.

Ленинский районный суд его жалобу отклонил, но Новосибирский областной суд отменил решение суда и отправил дело в суд. Судья вновь отклонил апелляцию.

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