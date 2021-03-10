Новосибирский облсуд вновь рассмотрит жалобу по делу Навального

Защита политика Алексея Навального не теряет надежды привлечь к ответственности следствие за отказ возбуждать уголовное дело об отравлении оппозиционера.
10 марта в Ленинский районный суд поступила очередная жалоба на судебное решение. Напомним, ранее юрист Навального Вячеслав Гимади обвинил Западно-Сибирское СУ СКР на транспорте в бездействии после госпитализации политика.
Ленинский районный суд его жалобу отклонил, но Новосибирский областной суд отменил решение суда и отправил дело в суд. Судья вновь отклонил апелляцию.