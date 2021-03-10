СГК пересчитала плату за тепло новосибирцам на 470 миллионов

До 31 марта управляющие компании должны провести перерасчет. В общей сумме новосибирцы заплатят на 470 рублей меньше. Но некоторым потребителям придется, наоборот, заплатить больше - в тех случаях, когда автоматика вышла из строя и система погодного регулирования отопления была настроена неправильно.