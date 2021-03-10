СГК пересчитала плату за тепло новосибирцам на 470 миллионов

Для потребителей Новосибирской области СГК провела корректировку оплаты услуг за 2020 год. За счет теплой зимы и относительно короткого отопительного сезона новосибирцы получили тепла на 6% меньше, чем в предыдущем году.
До 31 марта управляющие компании должны провести перерасчет. В общей сумме новосибирцы заплатят на 470 рублей меньше. Но некоторым потребителям придется, наоборот, заплатить больше - в тех случаях, когда автоматика вышла из строя и система погодного регулирования отопления была настроена неправильно.
При перерасчете принимается во внимание и энергоэффективность дома, а также состояние внутридомовых коммуникаций. Компания напомнила, что оплата отопления идет равномерно в течение года, а ежемесячный платеж формируется на основе потребления в прошлом году.
Под корректировку не попадут 15% многоквартирных домов Новосибирска, поскольку у них нет приборов учёта. Для этих домов расчёт производится исходя из нормативов.