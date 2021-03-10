В Новосибирске достроили спорткомплекс с гостиницей на левом берегу

В Кировском районе Новосибирска достроили многофункциональный спортивный комплекс «Александрит». Он появился на улице Петухова стараниями бердского предпринимателя Виктора Голубева - застройщик получил от мэрии разрешение на ввод здания в эксплуатацию, сообщают Новосибирские Новости.
Спорткомплекс предназначен для проведения соревнований по художественной гимнастике, волейболу, баскетболу и мини-футболу. В дальнейшем рядом должны появиться бассейн и ледовая арена.
Строительство арены началось еще в 2017 году. Планировалось возвести спорткомплекс за год, но строительство затянулось. Разрешение на ввод было выдано 1 марта, а в тожественном открытии должны принять участие знаменитые новосибирские спортсмены.
Некоторые из них могут встретить на первом этаже свою бюсты на мраморных пьедесталах. Например, здесь находится бюст Александра Карелина. Стены арены тоже украшают портреты прославленных новосибирских деятелей спорта.
Общая площадь здания составляет 8350 квадратных метров метров. Это не только арена, но и раздевалки, гостиница, столовая.