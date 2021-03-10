В Новосибирске рухнула крыша распределительного центра «Магнита»

В среду, 10 марта, в Новосибирске рухнула крыша логистического комплекса, который арендует ПАО «Магнит». О происшествии рассказали в сообществе АСТ-54.
Обрушение произошло на улице Пасечной. Здание было возведено осенью 2019 год, а проект по его созданию обошелся в 2 миллиарда рублей. Крыша рухнула в пристройке к распределительному центру.
Пострадавших в ходе происшествия нет. Весь персонал был эвакуирован. Работа в основном здании склада после обследования была возобновлена. Вновь идет приёмка и отгрузка товаров. Специалисты занимаются экспертизой повреждённых конструкций пристройки, чтобы оценить стоимость ремонта.
Работников склада на территорию пристройки пока не пускают. Обрушение крыши, по данным компании, не повлияло на поставки товаров в магазины Новосибирской области и Алтайского края.