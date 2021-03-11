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Новосибирец расплатился в магазине чужой картой и попал в полицию

11 марта 2021, 09:40
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Житель Новосибирска расплатился за продукты чужой банковской картой, и теперь с ним разбирается полиция.

В региональном МВД сообщили, что 8 марта 35-летний местный житель нашел карту, принадлежащую местной жительнице. Вместо того, чтобы сообщить о находке в полицию или службу безопасности супермаркета, он пошел за покупками. С карты по итогу списалось 800 рублей.

Установить злоумышленника удалось с помощью камер видеонаблюдения в магазине.

Покупка продуктов может обернуться новосибирцу шестью годами тюрьмы.

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