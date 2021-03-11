Новосибирец расплатился в магазине чужой картой и попал в полицию

В региональном МВД сообщили, что 8 марта 35-летний местный житель нашел карту, принадлежащую местной жительнице. Вместо того, чтобы сообщить о находке в полицию или службу безопасности супермаркета, он пошел за покупками. С карты по итогу списалось 800 рублей.