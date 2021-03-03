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СК проверит законность долгов новосибирского ветерана после кражи паспорта

3 марта 2021, 13:38
На мужчину был оформлен кредит на 500 тысяч рублей.

СК по НСО проводит проверку после публикации в СМИ информации о пенсионере из Новосибирской области, ветеране двух войн в Чечне. Из-за скопившихся долгов он не получает пенсию несколько месяцев.

На мужчину был оформлен кредит на 500 тысяч рублей. Сам ветеран утверждает, что кредит не брал, а паспорт потерял несколько лет назад в Москве. Сейчас пенсионер должен уже полтора миллиона.

Проверку ведет Коченевский межрайонный следственный отдел СКР по НСО. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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