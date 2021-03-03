СК проверит законность долгов новосибирского ветерана после кражи паспорта

СК по НСО проводит проверку после публикации в СМИ информации о пенсионере из Новосибирской области, ветеране двух войн в Чечне. Из-за скопившихся долгов он не получает пенсию несколько месяцев.
На мужчину был оформлен кредит на 500 тысяч рублей. Сам ветеран утверждает, что кредит не брал, а паспорт потерял несколько лет назад в Москве. Сейчас пенсионер должен уже полтора миллиона.
Проверку ведет Коченевский межрайонный следственный отдел СКР по НСО. По ее результатам будет принято процессуальное решение.