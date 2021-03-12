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Posted 12 марта 2021, 08:20

Published 12 марта 2021, 08:20

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

В Искитиме мужчина забил собутыльницу до смерти

12 марта 2021, 08:20
Он нанес жертве 11 ударов руками по голове.

Искитимский районный суд вынес приговор местному жителю Олегу Коробенкову. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Как установил суд, мужчина поссорился со своей собутыльницей. Обидевшись, он нанес жертве 11 ударов руками по голове.

От полученных травм женщина скончалась. Коробенков ближайшие 8 с половиной лет проведет в колонии строгого режима.

#Криминал
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