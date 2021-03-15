На Красном проспекте в Новосибирске построят 17-этажный отель

Отель рассчитан на 170 номеров: 135 одноместных, семь одноместных более высокой категории; 26 двухместных и два двухместных более высокой категории. В здании также будут сдаваться помещения в аренду – магазин на 120 кв.м., два офиса (84, 63 кв.м.).