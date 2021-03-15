На Красном проспекте в Новосибирске построят 17-этажный отель

Posted 15 марта 2021, 07:58
Published 15 марта 2021, 07:58
Modified 15 сентября 2022, 22:07
Updated 15 сентября 2022, 22:07
Мэрия разрешила построить на Красном проспекте в Новосибирске гостиницу с подземной парковкой. Объект возведет ООО «Янтарь» (ГК «Расцветай»).
Гостиница расположится на участке площадью 3830 кв.м. Она будет возвышаться на 17 этажей над землей, также в здании будет подземная автостоянка на 16 авто.
Отель рассчитан на 170 номеров: 135 одноместных, семь одноместных более высокой категории; 26 двухместных и два двухместных более высокой категории. В здании также будут сдаваться помещения в аренду – магазин на 120 кв.м., два офиса (84, 63 кв.м.).
Застройщик обязан сдать объект к марту 2023 года.