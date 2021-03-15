atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 марта 2021, 07:58

Published 15 марта 2021, 07:58

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

На Красном проспекте в Новосибирске построят 17-этажный отель

15 марта 2021, 07:58
В гостинице будет 170 номеров.

Мэрия разрешила построить на Красном проспекте в Новосибирске гостиницу с подземной парковкой. Объект возведет ООО «Янтарь» (ГК «Расцветай»).

Гостиница расположится на участке площадью 3830 кв.м. Она будет возвышаться на 17 этажей над землей, также в здании будет подземная автостоянка на 16 авто.

Отель рассчитан на 170 номеров: 135 одноместных, семь одноместных более высокой категории; 26 двухместных и два двухместных более высокой категории. В здании также будут сдаваться помещения в аренду – магазин на 120 кв.м., два офиса (84, 63 кв.м.).

Застройщик обязан сдать объект к марту 2023 года.

Материалы по теме
В работе новосибирских кинотеатров, театров и гостиниц выявлен ряд нарушенийНа месте ДК «Сибсельмаш» в Новосибирске построят ТЦ с гостиницейВ Новосибирске достроили спорткомплекс с гостиницей на левом берегу
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика