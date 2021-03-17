В Новосибирске кондуктор силой выталкивала из троллейбуса бабушку без билета

Posted 17 марта 2021, 03:41
Published 17 марта 2021, 03:41
Modified 15 сентября 2022, 22:07
Updated 15 сентября 2022, 22:07
Кондуктор пыталась вытолкнуть пожилую женщину из троллейбуса из-за неоплаченного проезда в Новосибирске.
Очевидцы опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» видео из салона троллейбуса. 16 марта в троллейбусе №23 произошла стычка между кондуктором и бабушкой, у которой не было необходимой суммы на проезд. Кондуктор попыталась выгнать пенсионерку из автобуса, забирая у нее сумки. Один из пассажиров заступился за бабушку и купил ей билет.
Между тем другие пассажиры возмущены хамским поведение сотрудницы общественного транспорта.
Ранее автоперевозчикам запретили высаживать из автобуса детей без билетов.