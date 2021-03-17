В Новосибирске кондуктор силой выталкивала из троллейбуса бабушку без билета

Очевидцы опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» видео из салона троллейбуса. 16 марта в троллейбусе №23 произошла стычка между кондуктором и бабушкой, у которой не было необходимой суммы на проезд. Кондуктор попыталась выгнать пенсионерку из автобуса, забирая у нее сумки. Один из пассажиров заступился за бабушку и купил ей билет.