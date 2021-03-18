Потеплеет до +2 градусов 19 марта в Новосибирской области

Posted 18 марта 2021, 20:01
Published 18 марта 2021, 20:01
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
В пятницу, 19 марта, в Новосибирской области потеплеет до +2°С. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.
В течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью в восточных районах небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Южный ветер подует со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Ночью температура опустится до -7, -12°С, при прояснениях похолодает до -17°С. Днем потеплеет до -3, +2°С.