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Posted 18 марта 2021, 20:01

Published 18 марта 2021, 20:01

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

Потеплеет до +2 градусов 19 марта в Новосибирской области

18 марта 2021, 20:01
Ночью по-прежнему сохранится морозная погода.

В пятницу, 19 марта, в Новосибирской области потеплеет до +2°С. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.

В течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью в восточных районах небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Южный ветер подует со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью температура опустится до -7, -12°С, при прояснениях похолодает до -17°С. Днем потеплеет до -3, +2°С.

#Общество
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