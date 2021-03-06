8 марта в Новосибирске потеплеет до +1 градуса

8 марта в Новосибирске будет теплым днем, но со снегом и сильным ветром.
Синоптики продолжают сообщать о переменчивости погоды в первый месяц весны, а все из-за западного циклона. Помимо того, что температура постоянно скачет, так еще и снегопады и штормовой ветер не дают расслабиться.
6 марта будет идти мокрый снег, на дорогах образуется корка льда. Дневная температура составит -1…-3 градуса, сила ветра будет достигать 17 м/с.
7 марта днем не ожидается никаких осадков. Ночью будет -6-8 градусов, днем температура поднимется до -1 градуса. В воскресенья также будут порывы ветра – 14 м/с.
8 марта в Новосибирске ожидается существенное потепление днем, при этом прогнозируют штормовой ветер до 17 м/с. Ночью температура составит -8…-10, днем -1…+1 градус.