Полмиллиона новосибирских роз впервые появится в магазинах к 8 Марта

Полмиллиона роз, выращенных на новосибирском тепличном комбинате, впервые поступят в цветочные магазины к 8 Марта.
По словам министра сельского хозяйства Евгения Лещенко, производство было запущено в декабре 2020 года. На предприятии специалисты внедряют голландские технологии, благодаря чему удалось получить 171 тыс. кустов роз пяти сортов: Ревиваль, Свит Ревиваль, Аваланж, Пич Аваланж, Престиж. К 8 Марта на прилавках появятся 500 млн новосибирских роз.
Лещенко отметил, что преимущество новосибирских роз в том, что это свежие цветы. При поставке из различных стран их обрабатывают химпрепаратами, чтобы сохранить внешний вид. Новосибирский комбинат сможет обеспечить ближайшие сибирские регионы качественными и свежими розами.