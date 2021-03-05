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Полмиллиона новосибирских роз впервые появится в магазинах к 8 Марта

5 марта 2021, 08:05
Новосибирские розы будут поставлять в соседние регионы.

Полмиллиона роз, выращенных на новосибирском тепличном комбинате, впервые поступят в цветочные магазины к 8 Марта.

По словам министра сельского хозяйства Евгения Лещенко, производство было запущено в декабре 2020 года. На предприятии специалисты внедряют голландские технологии, благодаря чему удалось получить 171 тыс. кустов роз пяти сортов: Ревиваль, Свит Ревиваль, Аваланж, Пич Аваланж, Престиж. К 8 Марта на прилавках появятся 500 млн новосибирских роз.

Лещенко отметил, что преимущество новосибирских роз в том, что это свежие цветы. При поставке из различных стран их обрабатывают химпрепаратами, чтобы сохранить внешний вид. Новосибирский комбинат сможет обеспечить ближайшие сибирские регионы качественными и свежими розами.

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#Новости#Общество
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