Полмиллиона новосибирских роз впервые появится в магазинах к 8 Марта

Лещенко отметил, что преимущество новосибирских роз в том, что это свежие цветы. При поставке из различных стран их обрабатывают химпрепаратами, чтобы сохранить внешний вид. Новосибирский комбинат сможет обеспечить ближайшие сибирские регионы качественными и свежими розами.