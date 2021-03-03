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График выплаты пособий в Новосибирске изменится из-за 8 марта

4 марта 2021, 03:47
Выходной день пришелся на понедельник.

Некоторые новосибирские пенсионеры в марте получат выплаты раньше. Это связано с тем, что 8 марта в этом году приходится на понедельник, который стал нерабочим.

Из-за переноса выходных дней в график доставки пенсий внесли изменения. Они касаются пенсионеров, получающих деньги через почтовые отделения.

В участках доставки пенсий и пособий Новосибирска, Бердска и Искитиме пенсии решили выдавать 3 марта за 3 и 6 число, 4 марта за 4 и 7 число, 5 марта за 5 и 8 марта. В почтовых отделениях Новосибирска: 3 марта день в день, 4 марта за 4 и 7 число; 5 марта за 5 и 8 марта, 6 марта день в день. В других городах и поселках график устанавливается в соответствии с режимом работы почтовых отделений.

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