График выплаты пособий в Новосибирске изменится из-за 8 марта

В участках доставки пенсий и пособий Новосибирска, Бердска и Искитиме пенсии решили выдавать 3 марта за 3 и 6 число, 4 марта за 4 и 7 число, 5 марта за 5 и 8 марта. В почтовых отделениях Новосибирска: 3 марта день в день, 4 марта за 4 и 7 число; 5 марта за 5 и 8 марта, 6 марта день в день. В других городах и поселках график устанавливается в соответствии с режимом работы почтовых отделений.