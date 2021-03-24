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Posted 24 марта 2021, 08:45

Published 24 марта 2021, 08:45

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

Новосибирский оперный театр предложили изобразить на 10-рублевой купюре

24 марта 2021, 08:45
Предложение внес депутат горсовета.

Депутаты предложили изобразить на 10-рублевой купюре здание Новосибирского оперного театра.

Ранее сообщалось, что сибирская столица появится на модернизированной банкноте вместо Красноярска. Также решили обновить дизайн и других банкнот номиналом 100, 500 рублей.

Председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев считает, что НОВАТ имеет богатую историю. Кроме того, сибирский балет остается одним из лучших в мире.

#Общество
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