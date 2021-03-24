Новосибирский оперный театр предложили изобразить на 10-рублевой купюре

Posted 24 марта 2021, 08:45
Published 24 марта 2021, 08:45
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
Депутаты предложили изобразить на 10-рублевой купюре здание Новосибирского оперного театра.
Ранее сообщалось, что сибирская столица появится на модернизированной банкноте вместо Красноярска. Также решили обновить дизайн и других банкнот номиналом 100, 500 рублей.
Председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев считает, что НОВАТ имеет богатую историю. Кроме того, сибирский балет остается одним из лучших в мире.